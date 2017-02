Erfolge für ASKÖ SK Traun in Braunau

13.02.2017, 19:16 Uhr

BRAUNAU: Vom 10. bis 12.2.2017 versammelte sich die oberösterreichische Schwimmergemeinde im Freizeitzentrum zu den Hallenlandesmeisterschaften.

Derwar mit einem kleinen, aber feinen Team vertreten. Die vier Schwimmerinnen,undließen nichts anbrennen. Bei nahezu jedem Start schlugen sie mit neuer persönlicher Bestzeit an, auch sehr zur Freude ihres Trainers Stefan

gelang es, in ihrer Altersklasse drei Mal in die TopTen zu schwimmen.Großes Aushängeschild war einmal mehr. Bei den 50m Rücken schlug sie als Erste an und erkämpfte sich damit den Landesmeistertitel in dieser Disziplin. Aber damit nicht genug: Mit einem zweiten Platz und 5 dritten Plätzen stand sie von acht Starts sieben Mal am Stockerl. Da machte es fast gar nichts aus, dass es beim letzten Antreten „nur“ der vierte Platz wurde. Mit dem ausgezeichneten fünften Platz in der Medaillenwertung der Allgemeinen Klasse zeigte sich, dass sich konsequentes Training auszahlt.