Hörsching: Tennisteam auf der Suche nach Nachwuchsspielerin

01.02.2017, 22:18 Uhr

Nach Aufstieg in die Regionalliga ist der SC Cagitz-Rutzing auf der Suche nach Verstärkung.

Nachwuchs leistungsfähig machen

HÖRSCHING (red). Die Damenmannschaft vom SC Cagitz-Rutzing konnte im Meisterschaftsjahr 2016 in der Bezirksklasse hinter Union Marchtrenk Platz zwei erreichen. Da Meister Union Marchtrenk keine Pflichtjugendlichen melden konnte, wurde nun der Weg von der Bezirks- in die Regionalliga für den Vizemeister aus Hörsching mit Teamkapitän Michaela Schachner frei.Nachdem beim SC Cagitz-Rutzing seit drei Jahren eine intensive Nachwuchsbetreuung erfolgt, konnte trotz Mangels an weiblichem Nachwuchs doch eine erst zwölfjährige Nachwuchsspielerin leistungsmäßig so weit aufgebaut werden, dass diese in der Damenmannschaft spielfähig sein wird. Daher wird noch eine jugendliche Nachwuchsspielerin gesucht.

U21-Vereinspielerin aus Linz-Land vorstellbar

„Vorstellbar wäre eine junge U21-Spielerin eines Vereins im Bereich Linz-Land oder Wels-Land, die in dieser Leistungsklasse ihre sportlichen Leistungen einbringen und verbessern will“, erklärt Schachner. Nähere Informationen zum Verein gibt es auch im Internet auf www.sccagitz.com