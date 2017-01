Mario Reiter wechselt zum ASKÖ Oedt

09.01.2017, 16:43 Uhr

TRAUN (red). „Nach der etwas enttäuschenden Herbstsaison haben wir den Kader gemeinsam mit dem neuen Trainer Christian Mayrleb analysiert. Unsere Transferpolitik ist genau abgestimmt mit der Zukunftsperspektive der neuen Spieler als auch für unseren Hauptsponsor Transdanubia. Die bisherigen Neuverpflichtungen Sorin Constantin Ciobanu, Florian Anitoiu sowie Bojan Mustecic spielen nicht nur eine wesentliche Rolle im Verein, sondern werden auch wichtige Tätigkeiten beim Hauptsponsor Transdanubia einnehmen. Sowohl der rumänische Markt als auch Serbien, wo diese drei Spieler ursprünglich herkommen, sind sehr wichtige geschäftliche und strategische Länder, wo unser Hauptsponsor Transdanubia tätig ist, so der sportlicher Leiter Andreas Hofmann.“Auch Mario Reiter begann seine Profikarriere einerseits beim FC Superfund Pasching, begleitend mit einer Lehre in der Firma Transdanubia. „Mario Reiter wird in der Firma Transdanubia weiter ausgebildet, das ist genau so wichtig, wie das er im Mittelfeld im Verein Oedt Verantwortung übernimmt und die Richtung vorgibt“, so Hofmann.