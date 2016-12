Michael Hayböck: „Es waren einfach noch einmal ruhige Tage vor der Tournee“

26.12.2016, 18:06 Uhr

KIRCHBERG-THENING (red). ÖSV-Adler Michael Hayböck nutzte die letzten Tage zum Krafttanken bei seiner Familie in Kirchberg-Thening.

Michael Hayböck: „Ich habe mich sehr auf die Weihnachtsfeiertage gefreut. Es waren einfach noch einmal 3 bis 4 ruhige Tage vor der Tournee, die ich immer sehr genieße. Weihnachten ist für mich ganz klar ein Fest der Familie. Ich habe Weihnachten auch heuer wieder daheim bei meiner Familie in Thening verbracht. Gemeinsam mit meinen Brüdern und Eltern. Wir haben gemeinsam etwas Gutes, Traditionelles gegessen und die Tage genossen. Natürlich war da auch das eine oder andere gute Keksl mit dabei, das darf auf keinen Fall fehlen.“

Bilanz der Vierschanzentournee

Hayböck: „Fans tragen uns in die Stadien hinunter

Michael Hayböck und Stefan Kraft haben in den letzten zwei Jahren mit den Platzierungen Eins, zwei, drei und fün in der Tournee-Gesamtwertung mit Spitzenleistungen aufgezeigt. Und auch in diesem Jahr wollen der „Hai" und der „Adler" wieder ganz vorne mitspringen! Dass sie das Zeug dazu haben, haben die beiden guten Freunde, die jeweils mit ihrem „tierischen Pendant" auf dem Helm von der Schanze gehen, bereits bewiesen.Michael Hayböck: „Mit der Tournee steht jetzt – neben der WM – sicherlich wieder das Highlight der Saison vor der Tür. Ich habe in den letzten Springen wieder immer besser in die Spur finden können und der Sieg in Engelberg kurz vor der Tournee gibt wieder richtig Auftrieb und das nötige Selbstvertrauen. Mein Rücken ist schon um einiges besser, wenn auch noch nicht perfekt, aber ich fühle mich gut vorbereitet für die vier Stationen in Deutschland und Österreich. Ich möchte mich in jeden Fall wieder von meiner besten Seite zeigen und um jeden Meter kämpfen – alleine schon für die vielen österreichischen Fans an der Schanze, die uns in die Stadien hinuntertragen. Wir haben heuer ein konstantes und gutes Team, in dem es sehr viel Spaß macht zu springen. Ich freu mich bereits extrem darauf, wenn es jetzt dann in Oberstdorf wieder los geht!"