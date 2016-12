Michael Hayböck und seine „bessere Hälfte“ im Beziehungsquiz

30.12.2016, 12:59 Uhr

KIRCHBERG-THENING (red) Der ÖSV-Adler aus Kirchberg-Thening mit dem etwas anderen Beziehungsquiz zu seinem Zimmerkollegen und besten Freund Stefan Kraft.

Beim Beziehungsquiz mal genau nachgefragt

Seit drei Jahren teilen sich die beiden Skispringer schon während der Skisprungsaion ein Zimmer. Die Zeit hat Hayböck und Kraft zusammengeschweißt und man konnte viele Erfolge gemeinsam feiern: Dazu zählt ein Vierschanzentourneesieg bis hin zu einer Olympischen Sibermedialle und mehreren Weltcupsiegen.Nach drei Jahren wissen die Topsportler einige Dinge voneinander.Vorm Saisonstart hat das Team von JumpandReach bei beim „Hai“ und „Adler“ einmal ganz genau nachgefragt und die beiden einem harten „Beziehungscheck“ unterzogen.

„Wir haben bis jetzt richtig gut mitgekämpft“

Dieser Check wurde natürlich auch in einem Video festgehalten:Weitere Informationen zu JumpandReach findet man hier Michael Hayböck: „Das war schon wieder einmal interessant zu sehen, wie gut wir zwei uns wirklich kennen – fast schon ein bisschen unheimlich. Was unsere Freundinnen wohl denken!? ;-) Nein Spaß beiseite, Krafti und ich sind jetzt seit geraumer Zeit ein sehr gutes Duo, fühlen uns wohl und können gemeinsam den „Weltcupalltag“ sehr gut meistern. Wir haben bis jetzt richtig gut mitgekämpft, haben unsere Konzepte beieinander und sind bei der Musik dabei. Auch die Tatsache, dass wir inzwischen oft als „Teamleader“ bezeichnet werden, nehmen wir gemeinsam gerne an. Auch wenn Kraftl in Sachen Fussball meistens falsch liegt, ist er schon ein klasse Zimmerkollege und Freund ;-)“