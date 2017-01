Weltklasse Faustball feiert Premiere in Leonding

31.01.2017, 22:46 Uhr

LEONDING. Die besten Frauen- und Herrenteams der Faustball-Bundesliga spielen am 24. und 25. Februar 2017 erstmals in der Sporthalle Leonding um die nationalen Meistertitel. Der ausrichtende Verein DSG UKJ Froschberg erwartet beim Faustball Final3 presented by Raumausstattung Wiesinger mehr als 1000 Besucher und beste Stimmung.

Oberösterreich ist seit Jahrzehnten als Faustballhochburg bekannt, in Leonding wurde allerdings noch nie um die Österreichischen Meistertitel gespielt. „Wir wollen mit dem Event neue Impulse setzen und aufzeigen wie attraktiv Faustballsport auf höchstem Niveau sein kann“, freut sich OK-Chef Valentin Weber auf das Finalevent mit den besten drei Mannschaften des Bundesliga-Grunddurchgangs.

Freistadt souverän, Vöcklabruck mit Chance auf erste Final3-Quali

Halten die Nerven bei Nußbach?

Das große Kribbeln beim OK-Team

Vor allem bei den Herren sind die Top3-Plätze hart umkämpft. Hinter dem überlegenen Tabellenführer Union Compact Freistadt geht es eng zu. Nur zwei Punkte trennen den Tabellenzweiten FBC ABAU Linz-Urfahr und UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting auf Platz 5.Den dritten Zwischenrang belegt derzeit der TuS Raiffeisen Kremsmünster, bei dem Weltmeister Klemens Kronsteiner wieder das Zepter im Angriff übernommen hat. Zusammen mit einer jungen Abwehr konnte der reaktivierte Kremstaler “Hallenkönig“ nach anfänglicher Abstiegsgefahr den gewohnten Final3-Kurs einschlagen.Gute Chancen auf eine Teilnahme am Finalturnier in Leonding haben auch die Tigers Vöcklabruck, die eine bessere Ausgangsposition mit unnötigen Niederlagen gegen die Tabellenschlusslichter verspielten. „Wir besiegen mit Urfahr und Kremsmünster zwei höher eingeschätzte Teams und geben dann Punkte gegen Mannschaften am Tabellenende ab. Nun heißt es unser Potential noch öfter auszuspielen, dann können wir jede Mannschaft schlagen“, gibt sich Vöcklabruck Abwehrspieler Jakob Huemer kämpferisch. Sollte Vöcklabruck die verbleibenden Duelle gegen Urfahr und Kremsmünster gewinnen, ist der erste Final3-Auftritt für die Tigers so gut wie fixiert.Bei den Frauen scheinen die Positionen fest bezogen zu sein. Union Raiffeisen Haidlmair Nußbach musste in der gesamten Saison erst einen Satz abgeben und steht ungeschlagen an der Tabellenspitze. Das Team von Coach Roland Lugerbauer scheint diese Saison reif für den Titel zu sein. Bereits drei Mal waren die Kremstalerinnen beim Final3 dabei, doch zu einem Sieg hat es bisher noch nicht gereicht, zu nervös und verkrampft waren die bisherigen Auftritte der jungen Mannschaft auf der großen Bühne.Die Titelverteidigerinnen des FSC Wels 08 sind ebenfalls auf gutem Weg zum Finalturnier, der verletzungsbedingte Ausfall von Nationalteam-Angreiferin Tanja Weigert schmerzt die Frauen aus der Messestadt sehr. Der Finaleinzug ist für Wels in greifbarer Nähe, ob Nußbach ernsthaft gefordert werden kann hängt wohl stark von der schwankenden Tagesverfassung ab.Statt Serienmeister Arnreit, könnte ein weiteres junges Team erstmals bei der Medaillenvergabe dabei sein. Die Frauen von Askö Laakirchen Papier spielen, angeführt von Neo-Nationalspielerin Carina Steindl, die Saison ihres Lebens. Mit einem hart erkämpften 3:2 Erfolg gegen Arnreit hat man die Tür zur Final-Quali weit aufgestoßen. „Ich bin guter Dinge, dass wir es ins Final3 schaffen!“, ist Laakirchen-Coach Dietmar Wohlfahrt angesichts des 4-Punkte-Vorsprungs zuversichtlich eingestellt.Damit die Sportler und Fans beste Bedingungen in Leonding vorfinden, ist das 14-köpfige Organisationsteam der DSG UKJ Froschberg seit Herbst eifrig am Planen. „Wir trauen uns zum 65-jährigen Vereinsjubiläum die erste Ausrichtung einer Großveranstaltung zu. Alle Planungen sind mehr oder weniger von Null auf entstanden, das war am Anfang nicht einfach“, erinnert sich OK-Chef Valentin Weber an den Beginn der Idee vor zwei Jahren. „Mittlerweile steht das Gesamtkonzept und wir können es kaum erwarten, dass es endlich losgeht“, so der 23-jährige Linzer.Auch der Leondinger Sportstadtrat Michael Täubel, einst selbst Seniorenweltmeister im Faustball, blickt dem Event gespannt entgegen: "Es ist für mich persönlich eine Freude diese Veranstaltung in Leonding durchzuführen, da ich mein sportliches Leben ganz dem Faustballsport gewidmet habe.“Mehr Infos und Tickets auf final3.froschberg.com