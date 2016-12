30.12.2016, 10:55 Uhr

ST. MARIEN (red). Die Firma ABL-Technic stellt sich in den Dienst der guten Sache und spendet 1.500 Euro für den „Sozialfonds Bürgermeister Templ Helmut“.

Dadurch werden Bürger in der Gemeinde, die unverschuldet in Not geraten sind, unterstützt. Geschäftsführer Albert Bogensberger (r.) übergab den Scheck an Bürgermeister Helmut Templ (l.).Weitere Informationen zur ABL-Technic Bogensberger GmbH findet man hier