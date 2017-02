Fair Trade wird zum Wirtschaftsfaktor in Traun

04.02.2017, 18:39 Uhr

Die Stadtgemeinde Traun setzt bei der Jugend auf gesundes Essen und wurde dafür nun ausgezeichnet.

140.000 Essenportionen jährlich zubereitet

TRAUN (red). „Als Gesunde Gemeinde und FAIRTRADE-Stadt ist es uns natürlich ein besonderes Anliegen, in der Zentralküche mit gesunden Lebensmitteln schmackhaftes Essen zuzubereiten. Ich danke dem Team der Zentralküche für ihr großes Engagement und Bemühen und gratuliere herzlich zur Auszeichnung", so Bürgermeister Rudolf Scharinger.In der Trauner Zentralküche werden jährlich rund 140.000 Essensportionen für Kindergärten, Horte und die Schülerausspeisung zubereitet. Für all diese Bemühungen wurde die Zentralküche nun zum fünften Mal in Folge mit dem Prädikat "Gesunde Küche" des Landes ausgezeichnet. Dabei legt man großen Wert auf gesundes Essen.

20-prozentiger Anteil an Bio- und Fairtrade-Produkten

Regionale und saisonale Zutaten, wenig Fleischgerichte, dafür viel frisches Obst und Gemüse, schonende Zubereitungsarten sowie Reduktion von Fett und Zucker sind nur einige Aspekte, die berücksichtigt werden. Ein 20-prozentiger Anteil an Bio- und Fairtrade-Produkten rundet die gesunden und bekömmlichen Speisen ab. Zusätzlich wird der Speiseplan regelmäßig mit Ernährungsexperten evaluiert.