Gartenbauschule Ritzlhof: Die Karriere im Grünen starten

02.01.2017, 18:13 Uhr

Absolventen der Gartenbauschule Ritzlhof: grüner Daumen und ein Unternehmerisches Know-how.

„All in one“-Fachschule

ANSFELDEN (red). 26 Berufsschulen in Oberösterreich vermitteln in ungefähr 120 unterschiedlichen Lehrberufe das Wissen. Dazu zählt auch die Gartenbauschule Ritzlhof: ob als vierjährige Fachschule, dreijährige Berufsschule oder als zweiter Bildungsweg die zweijährige Abendschule.Neben der Lehre im Gartenbau, in der Garten- und Grünflächengestaltung oder in der Floristik besteht die Möglichkeit, alle drei Lehrberufe auf einmal zu erlernen. Durch die Absolvierung der Fachschule ist das möglich. Wer sich für einen weiteren Bildungsweg alles offen halten möchte, kann noch die Berufsreifeprüfung in Ansfelden absolvieren. „30 Prozent der Absolventen entscheiden sich für einen Maturaabschluss im Rahmen der Berufsreifeprüfung. Natürlich ist auch der Weg zur Meisterprüfung und zur Selbstständigkeit offen“, sagt Direktor Franz Zobl.

Quereinsteiger: Optimale Verbindung von der Theorie in die Praxis gegeben

Von der Lehrgärtnerei biis hin zum Messeauftritt

Auch für Quereinsteiger gibt es mit der Abendschule die Möglichkeit für einen Lehrabschluss. Neben der optimalen Verbindung von der Theorie in die Praxis ist auch die Vermittlung der unternehmerischen Kompetenz ein Kernziel der Gartenbauschule für ihre Absolventen.Der praktische Unterricht wird in der Lehrgärtnerei mit drei Gewächshäusern, Staudengärten, Binderäumen, Baumschule, Bauerngarten und Lehrgarten durchgeführt. Präsentationen, Ausstellungen und Messeauftritte eröffnen Perspektiven in den verschiendenen Unterrichtsfächern. „Wir begleiten junge Menschen mit einer attraktiven und unternehmerischen Ausbildung zu einem sicheren Arbeitsplatz in der grünen Branche und darüber hinaus“, betont Zobl.Weitere Informationen zur Gartenbauschule Ritzlhof findet man hier