Linz-Land: Jungbauern aus dem Bezirk vernetzen sich

17.12.2016, 14:06 Uhr

Schüler der HLBLA St. Florian waren zu Gast bei Österreichs größter Fachmesse für Landwirtschaft.

Neueste Entwicklungen in der Technik bestaunt

BEZIRK (nikl). Am Messegelände in Wels präsentierten sich vom 30. November bis 3. Dezember 490 Aussteller bei der Agrana. Auf insgesamt 19 Messehallen verteilt drehte sich dabei wieder alles rund und das Thema Landwirtschaft. Auch die Höhere landwirtschaftliche Bundeslehranstalt St. Florian war mit einem eigenen Stand in Wels vertreten.Darüber hinaus nutzten 130 Schüler den Junglandwirtetag der Messe, um sich Informationen zu holen. Dabei standen besonders die neuesten Entwicklungen im Bereich der Bodenbearbeitung, des Ackerbaus und der Grünlandtechnik, der Tierzucht und -haltung bis zur Holz- und der Forstwirtschaft im Mittelpunkt.

130 Schüler nutzten den Erstkontakt mit Firmen

Bei dieser Gelegenheit knüpften die Schüler vor Ort Kontakte mit Firmen für eine eventuelle Zusammenarbeit beim Verfassen der eigenen Diplomarbeit oder für das spätere Berufsleben. Die Pädagogen freuten sich, dass zahlreiche Absolventen der Florianer Schule für namhafte landwirtschaftliche Firmen arbeiten und diese auf der Messe in Wels vertraten.