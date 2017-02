Robert Ebner ist Kommerzialrat

08.02.2017, 17:31 Uhr

LEONDING (red). Neben seiner erfolgreichen Tätigkeit als Unternehmer ist Robert Ebner auch in der industriellen Interessenvertretung engagiert.

Von Amerika aus zurück zu den Wurzeln

Die Auszeichnung überreichte WKOÖ-Präsident Rudolf Trauner. Als Mitglied der Strategiegruppe „Technologie und Innovation“ ist Ebner maßgeblich an der Gestaltung der Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung in der heimischen Industrie mitverantwortlich.Ebner absolvierte an der Universität Salzburg das Studium der Rechtswissenschaften, um anschließend im April 1988 als kaufmännischer Angestellter in das elterliche Familienunternehmen einzusteigen. Nach führenden Tätigkeiten im amerikanischen Tochterunternehmen kehrte er in das Stammhaus zurück nach Leonding.

Internationalisierung dynamisch vorangetrieben

Seit 2003 mit der Geschäftsführung betraut, trieb er in den Folgejahren die Internationalisierung des Leondinger Ofenbauspezialisten zu einem Weltmarktplayer dynamisch voran. Die Ebner Unternehmensgruppe, die mittlerweile auch in China, Indien, Tschechien und der Schweiz mit Tochtergesellschaften vertreten ist, beschäftigt alleine am Standort Leonding knapp 600 Mitarbeiter und hat 2015 einen Umsatz von 130 Mio. Euro erwirtschaftet.