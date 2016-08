Viele Neugründungen im Bezirk

01.09.2016, 08:29 Uhr

Vorbereitung und Organisation

Bei einer Gründung ist vor allem die Vorbereitung sowie die Beratung entscheidend. Hilfestellung bietet dabei das Gründerservice der WKO Oberösterreich, das beispielsweise Gründungsberatungen, Kursprogramme für Gründer und Nachfolger sowie diverse Leitfäden und Informationsblätter anbietet. "Am häufigsten werden von den Beratungsinstrumenten für Gründer die Gründer-Workshops, die vor Ort in allen Bezirken stattfinden, in Anspruch genommen", weiß Andrea Danda-Bäck, Leiterin der WKO Linz-Land. Die nächsten Termine in der Bezirksstelle Linz-Land finden am 7. September und 19. Oktober, jeweils von 14 bis 17 Uhr, statt. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist eine Anmeldung erforderlich.