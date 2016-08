1. Food & Lifestyle-Festival: Um zehn Euro sieben Sterneköche verkosten

Das Genuss- und Wellnesshotel Almesberger präsentiert am 03. und 04. September in einer eigens kreierten und exklusiven Eventlocation in Aigen im Mühlkreis auf insgesamt 3.000 Quadratmeter das 1. Food & Lifestyle-Festival. Die Besucher erwarten zwei abwechslungsreiche Tage voller exklusiver Kulinarik und einem sensationellem Showprogramm!Gratis Kostproben genießenAuf der großen Showbühne kochen Star- und Sterneköche abwechselnd außergewöhnliche Gerichte. Diese können von den Besuchern im Anschluss auch gleich verkostet werden – gratis! Denn die leckeren Schmankerl sind im Eintrittspreis inkludiert! Darüber hinaus befinden sich neben der Showbühne unterschiedliche Food-Stände, bei denen kleine Kostproben ebenfalls kostenlos erhältlich sind. Ebenfalls mit dabei: Eine Weinverkostung mit 18 Top-Winzern!

James Cottriall liveNeben dem abwechslungsreichen Programm mit Akrobaten, Wasser- und Laser-Shows steht auch die Musik im Mittelpunkt. Mit James Cottriall kommt ein Sänger, der am Weg zum Weltstar ist. Sein Live-Konzert am Sonntag um 14 Uhr sollte kein Fan versäumen!Viele Promis mit dabeiDarüber hinaus ist der ausgefallene Event mit zahlreichen Promis garniert – Toni Polster, Isabella Woldrich, Walter Schachner, Kathi Steininger, Gitta Saxx Otto W. Retzer, Barbara Wussow, Pepi Schicklgruber oder Edi Finger Jun. haben bereits ihr Kommen fix zugesagt!E-Mobility: Gratis Tesla testenAber das Food & Lifestyle-Festival kann noch viel mehr! Denn neben den kulinarischen Highlights gibt es beim E-Mobility-Festival viele Aussteller aus dieser Zukunftssparte, die sich an beiden Tagen von 10 bis 19 Uhr präsentieren. Die Gäste erwartet ein breites Angebot an E-Bikes und E-Autos, die kostenlos getestet werden können – auch ein Tesla ist dabei! Darüber hinaus gibt es einen Fahrrad-Parcours des ÖAMTC und Fitnessexperten, die für Fragen bereit stehen. Am Sonntag kann man bei einem Radwandertag mit zwei unterschiedlichen Touren teilnehmen - Start: 10 Uhr. Informationen und Anmeldung: www.food-lifestyle.at, 05/7890100.1x Eintritt zahlen – alles erleben!Das 1. Food & Lifestyle-Festival kann mit einem Tages-Ticket-Preis im Vorverkauf von 10 Euro besucht werden. Inkludiert sind ein Welcome Drink, die Kostproben auf allen Genuss-Ständen sowie das ganze Showprogramm während des Tages!11 bis 19 Uhr – bei jeder Witterung.Alle Infos auf www.food-lifestyle.at!