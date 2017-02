10 Jahre ARGE ToR! Party! Texta gibt Solikonzert für SOS Menschenrechte.

Der Fanverband Arbeitsgemeinschaft Tribüne ohne Rassismus (ARGE ToR!) der Fans des FC Blau Weiß Linz darf folgendes verkünden:Die ARGE Soliparty für SOS Menschenrechte wird 10 Jahre!„Die heurige Party können wir nicht toppen.“ Ein gängiger Satz, der Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Tribüne ohne Rassismus (ARGE ToR!) in den beinahe 10 Jahren ihres Bestehens oft über die Lippen gehuscht ist.

Doch jedes Jahr bestätigte sich auf's Neue, dass die Jungs und Mädels wissen wie man feiert.Noch dazu für den guten Zweck. Der Gewinn geht dieses Jahr wieder an die Organisation SOS Menschenrechte und ihr Flüchtlingswohnheim, das dringend sanierungsbedürftig ist.Der Gewinn geht dieses Jahr wieder an die Organisation SOS Menschenrechte und ihr Flüchtlingswohnheim, das dringend sanierungsbedürftig ist.Das Line Up ist in Linz kein unbekanntes. So gesellen sich die Hip Hop Giganten Texta, zu den Hardcore Punkern Vacunt und den Stahlstadtrockern Ralleluja. Zwischendurch darf das mittlerweile sehr liebgewonnene 1,2 oder 3 Fußballquiz, bei dem das Publikum zum interaktiven Stelldichein aufgerufen ist, natürlich nicht fehlen.Abgeschlossen wird dieser bunte Mix mit dem hauseigenen BlauCrowd DJ Team, das in gewohnter Manier Punk, Ska, Rock'n Roll und wahnsinnigen Disco Trash aus den Boxen feuern wird.Ein besonderes Guzi gibt es diesmal für die BesucherInnen der ersten beiden Heimspiele des FC Blau Weiß Linz am 24.2. bzw. 10.3 auf der Gugl. Denn nur dort gibt es die Vorverkaufskarten für die Veranstaltung am Fanstand der ARGE ToR! zu extrem günstigen Preisen. Hinschauen lohnt sich.VVK: 10€, AK: 18€21:00 Einlass22:30 KickassLinks:SOS Menschenrechtewww.sos.atTextawww.texta.atVacuntRalleluja