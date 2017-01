3x2 Karten für Vitásek-Premiere zu gewinnen

16.01.2017, 11:58 Uhr

"Grünmandl oder Das Verschwinden des Komikers": Das neue Kabarett von Andreas Vitásek feiert am 25. Jänner seine OÖ-Premiere.

Mit einer Hommage an einen Meister des Absurden kehrt Andreas Vitásek auf die Bühne zurück. In seinem neuen Programm widmet er sich Otto Grünmandl. Vitásek begibt sich dabei auf eine Reise in das Gedankenuniversum des legendären Kabarettisten, Volksschauspielers und Schriftstellers aus den Tiroler Alpen. Ausschnitte aus dessen Bühnenprogrammen wie "Ich heiße nicht Oblomow" verbinden sich mit Texten aus der Spätphase und weniger bekannten Gedichten zu einem Porträt dieses einzigartigen Künstlers. Das Publikum erwartet ein abgründig-humoristischer Bühnenabend, versehen mit der unverwechselbaren Vitásek-Handschrift.

