40s-Flair am Christkindlmarkt

09.12.2016, 00:00 Uhr

Movida Sisters laden zum weihnachtlichen Singen und Swingen ein.

Swing-Time ist am 15. Dezember am Christkindlmarkt Volksgarten und am 20. Dezember am Weihnachtsmarkt am Hauptplatz angesagt. Die "Movida Sisters" – ein Damen-Ensemble mit dreistimmigem Live-Gesang – entführen das Publikum mit viel Witz, Charme und Wimpernklimpern in die 40er-Jahre, als sich die schwarzen Platten noch drehten und die ganze Welt einen Musikstil feierte, der leicht war, locker und poetisch. Zu hören gibt es jeweils von 17 bis 18 Uhr etwa Songs der Andrew Sisters wie "Rum and Coca Cola", "Bei mir bist du schön" und viele andere Klassiker wie "Jetzt geht’s der Dolly gut!".