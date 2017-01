Argentinische Spezialitäten in der Linzer Altstadt

19.01.2017, 00:00 Uhr

Das Weinland und dessen Nationalgetränk Mate

Argentinische Weine sind weltbekannt. Das Land mit seinem herrlichen Klima besitzt einige der schönsten Weinanbaugebiete dieser Erde. Im Geschäft findet man daher eine große Auswahl hervorragender Weinflaschen, die sich auch als Geschenk für Kenner wunderbar eignen.

Der südamerikanische Imbiss Empanadas und exotische Spezialitäten

Der Kaffee und das süße Leben

Kurzurlaub in der Klosterstraße 8

Kontakt

Obwohl Wein eines der beliebtesten Getränke in Argentinien ist, so ist und bleibt dennoch der berühmte Mate-Tee das Nationalgetränk. Dafür werden Matestrauch-Blätter (Yerba Mate) wie bei der Zubereitung von Tee mit heißem Wasser aufgegossen und traditionell aus einem ausgehöhlten Kürbisgefäß getrunken. Baires verfügt hier über eine Vielzahl verschiedener Yerba Mate Sorten und Geschmacksrichtungen sowie allen dafür benötigtem Zubehör wie Gefäß und Trinkhalm.Die lecker gefüllten Teigtaschen gibt es in Spanien und Südamerika in allen Variationen und sind besonders aus der argentinischen Küche nicht mehr wegzudenken. Im Baires kann man sie mit besonders knusprigen Teig und raffinierten Füllungen frisch aus dem Backofen genießen oder sie für Zuhause mitnehmen. Des Weiteren werden täglich frische Tartas (vergleichbar mit französischen Quiche) angeboten. Das südamerikanische Fingerfood ist auch für Feste und Feiern besonders geeignet und größere Mengen können gerne vorbestellt werden.Weitere Spezialitäten sind das berühmte Chimichurri zum Würzen von oder als Soße zu Grillfleisch sowie herrliche Olivenöle. Im Baires findet man aber auch Lebensmittel, die hierzulande kaum bekannt sind, wie etwa Pasten aus Süßkartoffel oder Quitten, die in Argentinien leidenschaftlich gern mit Käse zum Nachtisch verzehrt werden.Das Leben ist definitiv süß in Argentinien. Beste Schokolade aus südamerikanischen Kakaobohnen, frische Milch, exotische Zutaten aus der Karibik sowie traditionelle Mehlspeisen auf Basis spanischer und italienischer Rezepte. Dazu gehört die bekannte karamellisierte Milchcreme „Dulce de leche“, die sich besonders als Brotaufstrich und für Süßspeisen eignet. Damit werden auch die berühmten kleinen Kekstorten „Alfajores“ gefüllt. Im Baires findet man alle typisch argentinischen Leckereien, die man dort auch bei einem Becher südamerikanischem Kaffee genießen kann.Von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und samstags bis 16 Uhr kann im Baires nach Herzenslust eingekauft werden. Regelmäßig gibt es auch kleinere Events und Veranstaltungen wie Weinproben und Verkostungen bei lateinamerikanischer Musik. Hier wurde ein neuer Treffpunkt in der Linzer Altstadt geschaffen für alle Südamerika Fans und die, die es noch werden wollen.Klosterstraße 8,4020 LinzMail: baireslinz@hotmail.com Tel.: 0732/772894Web: www.baires-shop.com Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr