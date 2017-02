ASIP UND JENNY

Jugendstück von Angela Schneider über Flucht, Asyl und Freundschaft | 13+

Asip läuft durch die Nacht. Er trainiert, um Olympiasieger für Österreich zu werden, das ihn nach seiner Flucht aus Afghanistan so freundlich aufgenommen hat. Jenny balanciert auf einem Brückengeländer. Sie ist wegen der Opernkarriere ihrer Mutter nach Wien gekommen. Zu ihrem richtigen Vater hat sie kaum noch Kontakt und jetzt ist auch noch ihr Stiefvater abgehauen. Jenny ist so verzweifelt, dass sie ins Wasser springen will, da reißen sie zwei fremde Hände zurück.Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen dem schüchtern-besonnenen Asip und der redselig-kratzbürstigen Jenny, die sich fortan regelmäßig auf der Brücke treffen, um sich gegenseitig zu helfen und ihre Träume zu verwirklichen.--SCHAUSPIEL Angela Ahlheim, Larius Phoulivong INSZENIERUNG Ethem Saygieder AUSSTATTUNG Cornelia Metschitzer FOTO- UND VIDEOEINSPIELUNGEN Bernhard Mayer LICHTDESIGN & TECHNIK Florian Kirchweger, Michael Kment, Katrin Neubauer SUJET & GRAFIK & FOTOS Bernhard Mayer PRODUKTION Tribüne Linz----0699 11 399 844karten@tribuene-linz.at