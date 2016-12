Atelier Vielfelt unterstützt "Von Mensch zu Mensch"

01.12.2016, 17:51 Uhr

Da der Verein derzeit nicht subventioniert wird, haben sich die Kunsthandwerkerinnen und Künstlerinnen des Atelier Vielfelt in der Pfarrgasse 3 entschieden, dieses soziale Projekt in der Adventzeit mit dem Verkauf von einfachen, weihnachtlichen Dekoartikeln zu unterstützen. Die Einnahmen vom Verkauf der von Joy Dullinger, der Tochter vom Ehepaar Dullinger, angefertigten Weihnachtsmann-Stecken gehen zur Gänze an den Verein "Von Mensch zu Mensch".