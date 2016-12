Besuch bei Madame Paletti

AT

Linz : Kulturzentrum Hof |

Ein kurzweiliges Clowntheater über Großzügigkeit und Freundschaft.



Madam Paletti präsentieren ihre kleine weite Welt auf liebenswürdige Weise



Die Schwestern Paletti haben oft Besuch von Riesen, die lieber draußen bleiben, von Sonnenstrahlen am Morgen und den Sternen in der Nacht, dem Schneemann und von Mäusen, die in ihren Socken wohnen.



Heute aber ist besonders, heute ist der beste Besuch von allen – das Publikum!



Fotos: Reinhard Winkler



Termin: Sa, 11. Februar // 16 Uhr

Eintritt: € 7,-