BezirksRundschau lädt zur großen Weihnachtsgala

25.11.2016, 00:00 Uhr

15x2 Karten für "A Ceremony of Carols" mit dem Bruckner Orchester Linz zu gewinnen.

Wenn Tschaikowskys „Nussknacker“ oder der Choral „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ erklingen, kann Weihnachten nicht mehr weit sein. Die stimmungsvollsten Weihnachtslieder präsentiert das Bruckner Orchester Linz unter der Leitung von Dirigent Dennis Russell Davies beim stimmungsvollen Weihnachtskonzert am 11. Dezember ab 11 Uhr im Brucknerhaus. Gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendchor des Landestheaters Linz sorgt das Orchester so für weihnachtliche Vorfreude.

Die schönsten Weihnachtslieder

500 Weihnachtssterne für den guten Zweck

Neben Tschaikowskys Nussknacker steht auch Joseph Haydns „Alleluja“ aus der Sinfonie in C-Dur und Benjamin Brittens „Ceremony of Carols“ auf dem Programm. Zudem werden „Fünf Kinderlieder“ von Béla Bartók zu hören sein, ebenso wie „A Carol Symphony“ von Victor Hely-Hutchinson. Den klingenden Abschluss bildet die Weihnachtsouvertüre über den Choral "Vom Himmel hoch, da komm ich her" von Otto Nicolai, bei der das Publikum eingeladen ist, mitzusingen.Beim Konzert werden 500 Weihnachtssterne die Bühne des Großen Saales schmücken. Diese werden im Anschluss gegen eine freiwillige Spende an das Publikum verteilt. Die Spende kommt der Christkind-Aktion der BezirksRundschau zugute.Wir verlosen 15x2 Karten für die Christkind-Gala. Die Gewinner werden am 7. Dezember per Zufallsverfahren gezogen und per Mail verständigt. Viel Glück!