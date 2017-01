AT

Cultur-Café Smaragd , Altstadt 2 , 4020 Linz AT

Die Band:

Martin Hulan voc

Stephanie Weninger keys

Rafael Trujillo guit

Ciara Moser Bass

Mario Niederschick perc

Michael Blassnig drums



Die Songs:

dont you worry bout a thing

master blaster

sir duke

superstition

moon blue

i wish

isnt she lovely

golden lady



Die Musiker sind bis auf den Percussionisten Mario Niederschick und Sänger Martin Hulan alle Jazz-Studenten. Sie improvisieren über die Songs hauptsächlich im jazz-fusion Stil.