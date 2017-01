Das Kroko Dicke Dil - Theater Trittbrettl

Im Familienzentrum Bulgariplatz der Kinderfreunde Linz tritt das Theater Trittbrettl am 1.Februar um 16.00 Uhr auf:

Das Theater steht bereit, der Musiker hat seine Instrumente gestimmt, … aber halt - da will jemand nicht auftreten! Wo bleibt das Krokodil? Und was macht ein Kasperl alleine, da kann er ja mit niemandem spielen! Das Theater Trittbrettl bittet das Publikum hinter die Bühne: da liegt das kranke Krokodil in seinem Liegestuhl – es braucht dringend einen Arzt. Ist ja auch kein Wunder, wo es doch immer nur Eine draufbekommt. Und deshalb kann das Spiel so nicht weitergehen!