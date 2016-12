Das wird popolär: Gay-Clubbing feiert XMAS-Party mit DJ Jerry J. Kriz im Club Spielplatz

Queer getanzt: Das inzwischen sehr beliebte Gay-Clubbing "popolär" welches im Oktober diesen Jahres sein 5-jähriges Jubiläum feierte richtet sich an Lesben & Schwule plus Freunde. Wechselnde musikalische Schwerpunkte wie Electronic, House & Dance bieten dabei die perfekte Gelegenheit für heiße Tanzeinlagen. Wer die letzte Party des Jahres also nicht versäumen möchte, muss einfach dabei sein.Los geht's ab 22 Uhr, Eintritt 10 Euro.