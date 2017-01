Der Heiratsantrag - Kurzkomödie von Anton Tschechow

Tschechow stellt in diesem Einakter die allzu menschlichen Schwächen seiner Protagonisten in den Mittelpunkt. Die Figuren stehen im Spannungsfeld zwischen Einsamkeit und dem Wunsch nach Gemeinsamkeit. Doch die Gemeinsamkeit zu erlangen ist schwierig, wenn der Einzelne sich immer wieder dazwischen stellt.Die HandlungBevor Lomow noch seiner Auserwählten, Natalja Stepanowna, einen Heiratsantrag machen kann, sind die beiden schon in einen rechthaberischen Streit verwickelt. Doch was siegt schlussendlich – der Wunsch nach einer gemeinsamen Zukunft oder doch ihre Sturheit?

Die InszenierungDie Tanzeinlagen der professionellen Tänzer der Compagnie ATEM bilden ein wichtiges szenisches Element dieser Inszenierung und lassen die inneren Erlebnisse der handelnden Personen äußerlich sichtbar werden.Regie: Anatoli GluchovChoreografie: Iassen Stoyanovmehr Info unter www.theater-tabor.at