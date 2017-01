"Der im Himmel thront, lacht..."

Faschingsmesse und Faschingsfest mit Circus Alfoni

am Faschingssonntag in der Pfarre Linz - St. Peter (Spallerhof)Bunte Sketches aus dem kirchlichen Alltagsgeschehen geben bei der Faschingsmesse am Sonntag, den 26. Februar um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche zu Linz - St. Peter einen heiteren Einblick in das kirchliche Geschehen.Im Anschluss an die Messe wird im Pfarrzentrum ein buntes Unterhaltungsprogramm für Groß & Klein geboten.Als besonderes Highlight unseres Faschingsprogramms gibt der Circus Alfoni, der sein Winterquartier nahe Linz aufgeschlagen hat, um 11.00 Uhr im Großen Saal ein Gastspiel:Clown Banane wird mit seinen drei Ziegen für bombastische Unterhaltung sorgen. Und Dressur-Virtuosin Yvonne wird uns mit ihrer unvergleichlichen Hundedressur bezaubern!Und natürlich ist auch Nils, das tanzende Nilpferd, wieder mit dabei! :-)

Den glücklichen Gewinnern winken tolle Preise!Neben herrlichen kulinarischen Köstlichkeiten vom Feinsten gibt's natürlich auch wieder jede Menge Faschingsspaß!