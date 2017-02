Die Piraten feiern im Posthof

15.02.2017, 09:21 Uhr

Kult-Ball des Linzer Rudervereins Ister findet heuer bereits zum 60. Mal statt.

Der Piratenball des Rudervereins Ister ist eine Institution in Linz – heuer feiert er bereits sein 60. Jubiläum! Ursprünglich als nobler „Schwarz-Weiß“-Ball (das sogenannte Isterkränzchen) abgehalten, startete er ab 1956 als Maskenball so richtig durch und wurde im Lauf der Jahre zum ultimativen Faschingsevent in Linz. Rund 100 freiwillige und ehrenamtliche Helfer des Rudervereins Ister sind jedes Mal im Einsatz, um den Gästen einen unvergesslichen Abend zu garantieren.Beim Jubiläumsball am 25. Februar rocken sechs Bands und DJs die Dancefloors. Bis zu 1700 äußerst lustig und schräg verkleidete Gäste werden sich am Faschingssamstag ab 20 Uhr wieder im Posthof tummeln. Highlight ist jedes Jahr der Dresscode-Contest, bei dem das schrägste Kostüm, die größte Gruppe, die kreativste Gruppe und der beste Retro-Style gekürt werden. Dabei winken auch tolle Preise für alle, die sich bei der Maskierung besonders viel Mühe gegeben haben.Mehr Infos: www.piratenball.at