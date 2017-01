Dos Y Dres 3+2 Akkordeons, Tango, Tanz und Stimme

Linz : Pfarre Linz Marcel Callo |

„DOS Y TRES“

Fünf MühlviertlerInnen mit jahrelanger musikalischer Erfahrung formieren sich 2012 zur Gruppe „DOS Y TRES“. Die Liebe zur Musik und zu Experimenten begleitet sie all die Jahre durch verschiedenste Formationen und Musikstile: von Rockmusik zur Symphonischen Orchestermusik, von Theaterproduktionen zu Festivals.

Für „DOS Y TRES“ lebt die gemeinsame Experimentierfreudigkeit nunmehr in der Welt des Tangos – jedoch scheuen sie nicht so manche musikalische Seitensprünge. Der Teamgeist und ihre Motivation und Flexibilität lässt sie aufeinander reagieren und ihre persönlichen Qualitäten zielführend einsetzen. Es bestärkt sie in dem Tun, die Lust darauf mit anderen „Teamplayern“ ihre Passion zu teilen.

Die Begeisterung für das Instrument konnten alle fünf Spieler von „DOS Y TRES“ durch ihre pädagogische Ausbildung und Tätigkeit an OÖ. Landesmusikschulen erfolgreich weitergeben und durch viele Radio-, Schallplatten-u. CD-Produktionen dokumentieren.