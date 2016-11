Linz : Mein Café Hofbauer |

Fans vom "King of Rock'n'Roll" kommen am Mittwoch, 14. Dezember, voll auf ihre Kosten. Joe Prommer, einer der besten Elvis-Imitatoren Europas, präsentiert sein Programm "Unplugged: The Wonderful World of Christmas" ab 18.30 Uhr im Café Hofbauer in der Urfahraner Hauptstraße.