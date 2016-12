Erfolgreiches Jahr für den OÖ Familienbund

27.12.2016, 14:22 Uhr

Kennzahlen 2016:• 11.700 Mitglieder• 320 000 Besucher in den Familienbundzentren• 60.000 Besucher bei Familienveranstaltungen• 13.500 Besucher bei den Events der ehrenamtlichen Bezirks-, Stadt- und Ortsgruppen• 5.500 Beratungsstunden zu familiären Problemstellungen• 4.100 Kontakte bei der Schul- und Lernbetreuung• 3.900 Anfragen zum Thema Kinderbetreuung• 300 registrierte Betreuungspersonen in der Online-Babysitterbörse• 290 betreute Kinder in der betriebliche Kinderbetreuung• 200 Absolventen bei pädagogischen Ausbildungen• 50 aktive Tagesmütter„Vor Ort zu sein, ist besonders wichtig, deshalb sind wir an 185 Standorte in Oberösterreich für Familien da. Wir werden auch 2017 weiter daran arbeiten, unser regionales Netzwerk für Familien auszubauen und zu festigen. Gemeinsam stärken wir Familien!“, so Baier.