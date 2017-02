Falco rockt das Theater in der Innenstadt

03.02.2017, 11:21 Uhr

Wiederaufnahme des erfolgreichen Musicals bis 18. Februar in Linz.

Falco (Nik Raspotnik) ist einfach nur noch frustriert! Seit knapp 20 Jahren muss er im Himmel für betrunkene Autofahrer verweilen. Dabei möchte er doch so gerne endlich in den Musikerhimmel aufsteigen. Doch es gilt, erst dem Erzengel (Michaela Vögerle) zu beweisen, dass er dazu würdig ist, sich diesen besonderen Platz mit Größen wie Jimmy Hendrix, David Bowie oder Elvis Presley zu teilen. In Begleitung seiner Mama (Birgit Koch) darf Falco noch einmal auf die Erde und unter den wachsamen Augen von Wolfgang Amadeus Mozart (Michael Kuttnig) beweisen, was er kann. Ob ihm seine Hits wie "Titanic", "Jeanny", "Rock me Amadeus" oder "Der Kommissar" bei Andreas Gabalier, der "Licht ins Dunkel" Spendengala, dem "Eurovision Songcontest" und im "Dschungelcamp" dabei helfen können, in den wohlverdienten Musikerolymp aufzusteigen?

Alle Falco-Fans können sich zum 60. Geburtstag des Falken auf eine komödiantische Show der Extraklasse im Theater in der Innenstadt freuen. Das Buch stammt von Werner Rohrhofer, Regie führte Benedikt Karasek. Zu sehen bis 18. Februar, alle Termine und Karten auf www.theater-innenstadt.at