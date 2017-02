Familienkino mit "Winnetous Sohn" in Linz-Keferfeld

Linz : Volkshaus Keferfeld-Oed |

In die Welt der Indianer entführt das Grünschnabel-Familienkino. Zu sehen ist „Winnetous Sohn“. Der Film erzählt die Geschichte von Max, der unbedingt einen Indianer spielen will. Und das, obwohl er so gar keine Ähnlichkeit hat mit den Helden von Karl May. Denn Max ist klein, dick und bleichgesichtig. Um ein Indianer zu werden, muss er nur noch abnehmen, perfekt reiten, Lasso werfen, Bogen schießen und auf ein galoppierendes Pferd springen lernen. Für Max kein Problem. Denn er fühlt sich bereits wie ein Indianer, ja, sogar als Häuptling. Nur seinen Stamm hat er nicht so recht im Griff. Sein Vater musste aus dem Familientipi ausziehen und seine Mutter wandelt auf fremden Pfaden. Da kommt ihm eine Nachricht genau recht: Die Karl-May-Festspiele suchen einen neuen Darsteller für Winnetous Sohn. Wenn er die Rolle bekommt, wird alles wieder so wie früher, davon ist Max überzeugt. Also trainiert er wie besessen für das Casting. Dabei hilft ihm ausgerechnet der gleichaltrige Morten, der Indianer eigentlich nur doof findet …



Zu sehen ist das Indianer-Abenteuer am Samstag, dem 11. Februar 2017, ab 17 Uhr bei freiem Eintritt im Volkshaus Keferfeld-Oed in Linz.