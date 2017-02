Freikarten für Schlagersonntag mit Rosanna Rocci im Casino Linz gewinnen

Schlagersonntag mit Italo-Superstar, "Die Wahnsinns3", Franky Leitner und Pepi Hirt

ST. GEORGEN AN DER GUSEN, LINZ. Zum zwölften Schlagersonntag lädt das Casino Linz am 5. März ab 17 Uhr. Die Veranstaltung findet wie bisher für das Hilfsprojekt "Schilling für Shilling" statt. Der Verein mit Hauptsitz in der Perger Gemeinde St. Georgen an der Gusen hilft seit Jahren bedürftigen Menschen in Kenia, Ecuador und Österreich. Erst im Jänner wurde für ein Dorf in der Region Shimba Hills eine Wasseranlage eröffnet – siehe Bericht . Vereins-Obmann Eddie Kroll will vor Ort nun eine Wasser-Pipeline in naheliegende Dörfer legen. Wer beim Schlagersonntag dabei ist? Topstar ist sicher die italienische Sängerin Rosanna Rocci. Für gute Unterhaltung sorgen außerdem "Die Wahnsinns3", Franky Leitner und Pepi Hirt. Im Eintritt von 25 Euro sind ein Sektempfang und Casinojetons im Wert von 10 Euro enthalten. Karten sind im Casion Linz täglich ab 15 Uhr oder bei der Malerei Kroll in St. Georgen/Gusen, Tel. 0676/6368359, erhältlich. Am Schlagersonntag wird auch der neue Kurzfilm über den Kenia-Hilfseinsatz im Jänner 2017 gezeigt. Die BezirksRundschau verlost 3 x 2 Freikarten für den Schlagersonntag.Einfach Frage beantworten und mit etwas Glück Rosanna Rocci erleben!!!