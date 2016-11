Für Kurzentschlossene: Karten für Chakuza gewinnen

30.11.2016, 09:04 Uhr

Wir verlosen 3x2 Karten für das Konzert am 3. Dezember im Linzer Posthof.

Ein Heimspiel feiert Chakuza am 3. Dezember im Posthof. Mit seinem neuen Album "Noah" hat der Linzer seinen eigenen Stil gefunden. Davor war Peter Pangerl lange auf der Suche. In Berlin, unter Bushidos Fittichen, kam zwar der Erfolg, aber nicht das Glück. Er brach mit seinem Umfeld, weil es mit seinem state of mind längst nicht mehr passte, sagte sich vom selbstzerstörerischen Großstadtleben los, erfand sich und seine Musik radikal neu.

Innere Reinigung

Meisterwerk

Sein viertes Album "Magnolia" offenbarte schon schonungslos seine Gedanken, doch der Weg war noch nicht zu Ende. Also ging er zum "Exit" nach Vijen, in die ländliche Einöde Hollands. Dort nahm er das gleichnamige Album mit dem Künstlerkollektiv In Vallis auf. Die Tür, die sich am Ende dieses Albums symbolträchtig schloss, beendete für Chakuza einen Lebensabschnitt. Es folgte die Natur – auf Platte und auch in der Welt: Kurz nach der Veröffentlichung von "Exit" zog Chak nach Bayern, aufs Land. "Exit" war wie eine innere Reinigung trotz der Düsternis, die sich durch das gesamte Album zog.Auf seinem Hof im bayerischen Hinterland baut Chakuza nun an seiner eigenen Arche. "Noah" nennt er sein neues, das sechste, Album und schwimmt den aktuellen HipHop-Strömungen auf und davon. "Noah" ist Chakuza in konzentriertester Form, kleinteilig produziert, wieder mit seinen Freunden von In Vallis, aber in den Farben freundlicher, trotz dunkelroter Grundierung. Eine Nabelschau, mit der Chakuza sein Inneres erforscht und dieses dem Hörer klar und nachvollziehbar auf dem Präsentierteller auftischt. Das Meisterwerk eines Künstlers, der endlich in sich ruht, einen Schlussstrich unter einen langjährigen Selbstfindungsprozess gezogen hat, der lange genug mit sich selbst und der Welt im nervenzehrenden Streitgespräch lag. Erleichterung in Musik gegossen.Wir verlosen 3x2 Karten für das Konzert. Die Gewinner werden am 2. Dezember per Zufallsverfahren gezogen und per Mail verständigt.