Gaytic - We are back!

Viele kennen ihn, viele lieben ihn und die, die den Event noch nicht kennen, werden auch bald Fan von "Gaytic" sein!Für den besten Sound sorgen die Linzer Stadtmusikanten Jerry J. Kriz und Djane S.Stereo.Den Welcome Drink gibt's powerd by "Weinturm".

Für die Bewirtung sorgt wie gewohnt die Club Spielplatz Crew.---------------------------------------------------------------------------> Jerry J. Kriz | Heaven, Vienna> Djane S.Stereo | Frauenfest, Stonewall - Linz____________________________________________> Welcomes Shots powered by Weinturm> HAPPY FIT Fitnesscenter Give Aways> Best House Music in Town____________________________________________Eintritt: € 10.-____________________________________________Samstag, 11.2.2016 ab 22:00 Uhr@ SPIELPLATZ Linz____________________________________________HAPPY FIT Fitnesscenter | www.happyfit.euPark Inn by Radisson Linz | www.parkinn.de/Hotel-LinzGAYNET.AT | www.gaynet.atWeinturm | www.weinturm.at