Gemeinsam ins neue Jahr radeln

29.12.2016, 00:00 Uhr

Nach einem kurzen Rahmenprogramm wird um 15 Uhr gemeinsam losgefahren. Die gemütliche Runde wird etwa eine Stunde dauern und von Walzermusik aus Fahrrad-Tonanlagen begleitet. Anschließend findet ein gemütliches Zusammensein im Café Stern statt.

Radeln im Winter

Radfahren im Winter wird auch in Linz immer populärer. Gerade im Stadtgebiet sind an den meisten Tagen Fahrbahnen und Radwege schneefrei. Kälte stellt beim Radfahren bei entsprechend angepasster Kleidung kein Problem dar, im Gegenteil, Radfahren an der frischen Luft wärmt von Innen und hält fit. In der Fahrradmetropole Kopenhagen (Dänemark) ist der Anteil an Radfahrer übrigens auch im Winter trotz Schnee und Kälte viel größer als in Linz. 80 Prozent der Radfahrer radeln dort auch im Winter.