Geschenke lokal kaufen und die Vielfalt erhalten

24.11.2016, 00:00 Uhr

Wer heuer seine Weihnachtsbesorgungen lokal erledigt, rettet damit vielleicht die vielen kleinen Spezial-Shops in Linz.

Auf Facebook und anderen sozialen Plattformen begegnet einem vor Weihnachten jedes Jahr dasselbe Bild bzw. derselbe Text: "Hier ist eine Idee: Lasst uns dieses Jahr alle Weihnachtsgeschenke bei kleineren, lokalen Geschäften und Selbstständigen kaufen. Unterstützt eure umliegende Gemeinschaft. Ihr habt es in der Hand, ob Innenstädte bunt gemischt und individuell bleiben oder bald nur noch von Großkonzernen geprägt werden, die unter fragwürdigen Bedingungen produzieren. Und nebenbei haben so vielleicht ein paar Leute vor Ort auch schönere Weihnachten."

"Schwerer Planungsfehler"

Kompetenz bei Beratung

Mehr Geschenke lokal kaufen – das ist, was den lokalen Geschäften hilft. Wird alles im Netz bestellt oder bei großen Betrieben gekauft, wird die Umgebung in der man lebt, immer langweiliger und die besonderen kleinen Läden sterben aus. Nur noch Ketten werden sich die teuren Ladenmieten leisten können. "Während am Rand der Stadt Einkaufszentren aufsperren, sperren in den Stadtzentren die Einzelhandelsgeschäfte zu. Dadurch nimmt der Individualverkehr ständig zu und die qualitätslose Architektur der Großvolumina zerstört die letzten intakten Landschaften an den Rändern der Städte. In ein paar Jahrzehnten wird dies wohl als der schwerwiegendste Planungsfehler des 21. Jahrhunderts erkannt werden. Bis es soweit ist, werden die Einkaufszentren jedoch weiter gebaut werden", sagt Sabine Pollak, Leiterin des Bereichs Architekur und Urbanistik an der Kunstuniversität Linz.In vielen Innenstädten sieht man schon die Monotonie der Großkonzerne. Wer in Linz die Vielfalt der eigentümergeführten Geschäfte erhalten will, kann damit beginnen, heuer alle Geschenke lokal zu kaufen und später dann vielleicht sogar den täglichen Bedarf. Zwar kosten manche Produkte den einen oder anderen Euro mehr, dafür bieten die meisten Geschäfte kompetente Beratung und einen Inhaber, der sich mit seinen Produkten wirklich gut auskennt.