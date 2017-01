historischer Tanz Tanzabend Fidelius

Linz : Hauptplatz |

jetzt neu in Linz - die historische Tanzgruppe Fidelius lädt zum Tanzabend in der Linzer Altstadt - im Pferdestall , einem wahrhaft ehrwürdigen Gebäude. Tänze aus Mittelalter und Renaissance und was so passt, Reigen- und Kreistänze zu fröhlicher oder edler, alter Musik. Mittanzen und Mitmachen, Keine Vorkenntnisse, kein Partner erforderlich, Anmeldung notwendig, da Eingang versteckt. Infos unter www.haindrich.info/fidelius oder 06802120368