"Ich betrachte die ganze Innenstadt als Zuhause"

24.11.2016, 00:00 Uhr

Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter Nik Raspotnik vom "Theater in der Innenstadt" verrät seine Highlights in der City.

Einer meiner Lieblingsorte in Linz ist der Linzer Schlossberg mit seinem wunderbaren Ausblick auf Urfahr, die Donau und das gesamte Tal – besonders in den ersten warmen Frühlingstagen ein besonderer Genuß.Am meisten erfreut es mich, wenn Kollegen etwas unternehmen. Jene, die mit einem selbst auf der Bühne gestanden sind oder bei uns ihre ersten Schritte ihrer Theaterkarriere machen konnten. Das Parkbad- Sommertheater war unter anderem ein solches Highlight.Ich wäre ein schlechter Theaterbetreiber, würde ich nicht sagen: Das Theater in der Innenstadt.Für seine Küche und auch für nach der Vorstellung kann ich Theaterfans das Pianino am Taubenmarkt sehr ans Herz legen.Aus persönlicher Erfahrung und durch seine familiäre Atmosphäre hat sich das Irish Pub Chelsea zu einem Favoriten gemausert. Aber auch das Barock Belgie in der Altstadt mit seinen diversen Bierspezialitäten kann ich sehr empfehlen.Da sich mein Arbeitsplatz direkt im Herzen der Innenstadt befindet, betrachte ich die gesamte Linzer Innenstadt als "Zuhause". Ich kenne mittlerweile viele der Geschäftsbetreiber und das Gefühl, in einer freundlichen Nachbarschaft zu leben, hat sich mit der Zeit eingestellt.Ich gehe eher selten zu Konzerten, einige Male im Jahr zieht es mich jedoch ins Café Strom am Urfahraner Jahrmarktgelände. Konzerte junger Bands sind für mich von Interesse, aber auch Gastauftritte von Subkulturbands, die in kein Schema passen, wie vor kurzem "Stereo Total" oder "Rummelsnuff" machen die Stadtwerkstatt zu einer wertvollen kulturellen Einrichtung in Linz.