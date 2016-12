"Jungen Kreativen eine Plattform bieten"

14.12.2016, 20:00 Uhr

Kreatives in alten Obstkisten – im "’s Fachl" in Linz findet man Produkte von rund 160 jungen Designern, Bastlern und Produzenten.

Das Passage beherbergt nicht nur große, internationale Marken, sondern ist seit Kurzem auch Produkte regionaler Produzenten und kreativer Jungdesigner. Diese haben eine neue Heimat im "’s Fachl" gefunden. Bis 31. Dezember öffnet der Pop-up-Store dort seine Pforten. "Die Menschen wollen heutzutage wieder lieber Produkte kaufen, die in Österreich produziert wurden, und bei denen man auch ein Gesicht dazu hat", war Sabine Reisinger sofort von dem Konzept überzeugt, das von zwei Wiener erdacht hat und das es inzwischen auch in Villach und Salzburg gibt. Sie eröffnete den ersten "’s Fachl"-Shop in Linz gemeinsam mit Michaela Lang.

Persönlich und liebenswert

Hingehen und entdecken

Neuer Standort ab Februar

Die Ladeneinrichtung besteht aus schönen, alten Holzkisten. Diese können von Produzenten zu einem günstigen Preis gemietet werden, um dort die eigenen Produkte auszustellen und zu verkaufen. Das Angebot ist niederschwellig, die Vielfalt groß: "Ich kann zu jedem Fachl etwas erzählen und kenne die Menschen, die dahinterstehen. Das macht es persönlich und liebenswert. Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wie kreativ die Menschen sind. Daher ist uns eine große Vielfalt besonders wichtig", so Reisinger. Produkte von Start-ups findet man hier genauso wie Lebensmittel vom Bio-Bauern oder Kreatives von Menschen, die gerne zuhause basteln. "Wir sind auch leistbar für jene, die gerade erst begonnen haben und sich noch erproben wollen."Gerade für junge Kreative ist es oft gar nicht so einfach, ihre Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen. "Selbst einen Onlineshop aufzubauen oder auf Märkte zu fahren ist meist teuer, aufwändig und mühsam. Und auch jene, die einen Onlineshop haben, brauchen einen Ort, wo die Menschen hingehen und die Produkte angreifen, riechen oder schmecken können. Viele wollen auch gar nicht im Internet bestellen. Hier bei uns bekommen die Verkäufer direktes Feedback von den Kunden", erklärt Reisinger die Vorteile.Der Pop-up-Shop im Passage ist nur bis 31. Dezember geöffnet. Die beiden Chefinnen haben jedoch schon einen fixen Standort gefunden. Am Hauptplatz 24 wird derzeit fleißig umgebaut, Mitte Februar soll der Shop eröffnet werden. "Im Passage haben wir derzeit rund 160 Aussteller, am Hauptplatz sollen es dann bis zu 300 werden", sagt Reisinger. Auch Produktverkostungen oder Workshops sollen künftig angeboten werden. "Wir merken jeden Tag, wie viel Freude die Kunden an unserem bunten Geschäft und den vielfältigen Produkten haben – das macht uns mutig und zuversichtlich für die Zukunft."Eine Auswahl der kreativen Produkte sehen Sie in der Fotogalerie: