03.10.2016, 00:00 Uhr

Kopf gestellt’", erklärt Lydia Just, warum "Rocky" im Tierheim gelandet ist. Der kastrierte Kater ist fünf Jahre alt und in der Blüte seines Katzenlebens. "Rocky braucht unbedingt einen Platz mit Freigang, damit er sein Temperament verpulvern kann, um sich zu Hause sodann streichelweich und kuschlig zu zeigen", so Just.Mehr Infos gibt es im Linzer Tierheim in der Mostnystraße sowie telefonisch unter