Keine Langeweile in den Semesterferien

15.02.2017, 20:00 Uhr

Die StadtRundschau verrät Ihnen die Pflichttermine für die anstehenden Semesterferien in Linz. Wir verlosen außerdem Karten für "Museum total" und den Wiener Fernsehkasperl.

Es muss nicht immer der Skiurlaub sein. Auch abseits der Pisten gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Ferien kurzweilig und abwechslungsreich zu verbringen. Das gilt ganz besonders im heurigen Jahr, in dem die Stadt Linz einen Schwerpunkt auf Kinderkultur gelegt hat. Highlight ist etwa das neue Format der Kulturuni, bei dem Jugendliche Performances zum Thema „Schöne neue Welt?“ entwickeln, die auch öffentlich aufgeführt werden (Infos: www.landestheater-linz.at ). Die Ferien bieten aber auch eine gute Chance, eines der vielen Museen oder Theaterhäuser zu besuchen. Was sich dort tut, lesen Sie im Anschluss.

SPORT

BÄDER

TIERGARTEN

THEATER

WORKSHOPS

LERNEN

MUSEUM TOTAL

Skaten lernen von den Profis können Kids von sechs bis 14 Jahren im Sportpark Lissfeld. Infos:oder www.skateboardkurse.at Die Naturfreunde bieten Schnupperkletterkurse in der Kletterhalle Auwiesen an. Infos und Anmeldung:Gratis schwimmen und zum halben Preis eislaufen können Schüler und Studenten von Montag bis Samstag (20. bis 25. Februar) in Linz. Während der Semesterferien werden außerdem die Öffnungszeiten verlängert.Wo: Bäder und Eisoasen der Linz AGMehr Infos: www.linzag.at Auf Rätselsafari kann man sich von 18. bis 26. Februar im Zoo begeben. Spannende Aufgaben führen durch den ganzen Tiergarten. Keine Anmeldung erforderlich.Kosten: Führung kostenlos, Zoo-Eintritt 2,50 Euro/Kind, 5,50 Euro/ErwachsenerWo: Zoo LinzInfos: www.zoo-linz.at Der Fernsehkasperl ist zu Besuch in Linz. Die StadtRundschau verlost 2x2 Karten für die Vorstellung am 25. Februar um 11 Uhr. Mitspielen können Sie hier . Weitere Highlights: „Heidi“ und „Nachbars Garten“ im Theater des Kindes sowie „Das Drachenzauberwort“ im Puppentheater.Wo: KuddelmuddelInfos: www.kuddelmuddel.at Kinder von sieben bis zehn Jahren experimentieren mit Materialien von 0-D bis 3D, Neun- bis Zwölfjährige entwickeln ein eigenes Computerspiel und Acht- bis Elfjährige versuchen sich als Quadrocopter-Piloten.Wo: Ars Electronica CenterInfos: Programm auf www.aec.at , Anmeldung unterViele müssen die Ferien zum Lernen nutzen. Hilfreich sein können da Intensivkurse, die einige Nachhilfeinstitute anbieten, etwa Lernquadrat ( www.lernquadrat.at ) oder IFL ( www.ifl.at ). Bei der Lernfamilie kann man sogar eine Probematura unter realen Bedingungen absolvieren: www.lernfamilie.at Absolutes Highlight in den Semesterferien ist die Aktion „Museum total“. Neun Linzer Museen laden dabei von 23. bis 26. Februar zu einem verlängerten Kulturwochenende ein. Auf dem Programm stehen spannende Ausstellungen, Rundfahrten, Familienführungen, Workshops, Theater, Zaubershows, ein Kunstparcours u.v.m. Das Ticket kostet 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder. Damit können an den vier Tagen alle beteiligten Häuser besucht werden. Mehr Infos auf: www.museum-total.at Die StadtRundschau verlost 4x4 Tickets auf www.meinbezirk.at/2014137 . Ziehung am 20. Februar!