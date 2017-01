Klang der Kulturen: Böhmen, Musikland ob der Enns

trieb am Wiener Hof die Entwicklung des „Wiener Lautenkonzertes“ in virtuoser Hinsicht voran. Der bei Weitem umfangreichste Beitrag zur Entwicklung der Gattung kommt allerdings aus Böhmen und findet sich in einem anonymen Konvolut. Zumindest ein bedeutender Beitrag stammt aus dem „Land ob der Enns“ (heute Oberösterreich): Wolff Jacob Lauffensteiner komponierte für Violine und Laute als gleichberechtigte Partner, ein Brückenschlag zum späteren Klaviertrio.