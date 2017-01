Linzer Senioren tanzen im Brucknerhaus

Linz : Brucknerhaus |

Der Seniorenball ist jedes Jahr ein Fixpunkt für die ältere Generation und erfreut sich großer Beliebtheit. Mit Masken und Musik zieht die Faschingsgilde im Brucknerhaus ein und ehrt unter anderem die Gäste mit Faschingsorden. Höhepunkt ist mit Sicherheit aber die Maskenprämierung. Bis zu einem Jahr arbeiten die Ballbesucher an den teils sehr aufwendigen Masken.

Ball wird neu organisiert Damit der Ball auch weiterhin seinen fixen Platz im Veranstaltungskalender des Brucknerhauses hat, arbeiten LIVA und Stadt Linz Hand in Hand. Der traditionsreiche Ball wird neu organisiert und neu aufgestellt. Dadurch kann auch das angestrebte Sparziel und die Entlastung des Budgets der Stadt Linz erreicht werden. Der gratis Eintritt für Senioren soll erhalten bleiben. „Wir wollen nicht nur ein Stück Tradition in Linz wahren, sondern aktiv die ältere Generation ermutigen, das Veranstaltungsangebot der Stadt zu nutzen, und dazu zählt auch der Seniorenball im Brucknerhaus", so Sozialreferentin Karin Hörzing und Thomas Ziegler, kaufmännischer Vorstandsdirektor der LIVA.



Heuer findet der Ball am 19. Jänner ab 13 Uhr im Brucknerhaus statt. Der Eintritt ist frei. Karten sind im Ticket-Service des Brucknerhauses und bei der Tourist-Info am Hauptplatz erhältlich.