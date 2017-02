Mit Kursana durch das Jahr tanzen

Der beliebte Tanznachmittag startet am 23. Februar unter dem Motto „Tanzgschnas“

Der beliebte Tanznachmittag in der Kursana Residenz Linz-Donautor wird 2017 fortgesetzt. Tanz hat bekanntlich auch ab der Lebensmitte eine positive Wirkung auf Gesundheit von Körper, Geist und Seele - gemeinsames Tanzen zu schöner Musik und in geselliger Atmosphäre macht gute Laune und fördert den Austausch untereinander.

Heuer lädt die Residenz Bewohner und Gäste fünf Mal zum Tanzvergnügen ein, jeweils unter einem anderen Motto. Den Reigen eröffnet der Tanznachmittag unter dem Motto „Tanzgschnas“ am 23. Februar 2017 mit dem Duo „Britta und Peter“. Anlässlich des „Tag des Tanzes“ (29. April) findet am 27. April der zweite Tanznachmittag statt, der dritte am 20. Juni 2017. In der zweiten Jahreshälfte wird am 7. September sowie am 9. November in der Residenz getanzt. Freiwillige Spenden wandern in den Kursana Spendentopf.