Mittags-Favourites vom "Leckermäulchen"

19.01.2017, 00:00 Uhr

Foodbloggerin Daniela Ehrlinger hat uns ihre liebsten Rezepte für die Mittagspause verraten.

Thunfischsalat

Kochen ist für Daniela Ehrlinger nicht nur ein Hobby, sondern auch eine Leidenschaft. Diese teilt sie mit anderen Koch- und Genussfans auf ihrem Foodblog "Leckermäulchen" . "Kleine, feine, schnelle, regionale und gesunde Küche", so beschreibt die 24-Jährige ihre Rezeptideen.zwei Dosen Thunfisch (je 150 Gramm), zwei Tomaten, eine Paprika, zwei Zwiebeln, 50 Gramm Feta, Gurke nach Belieben, 100 Gramm Sauerrahm, ein Ei, eine Knoblauchzehe, Salz und Pfeffer.

Spaghetti mit Thunfisch-Tomatensauce

Cashew-Chicken

Thunfisch aus der Dose leeren und abtropfen lassen. Gemüse, das gekochte Ei und den Feta in kleine Stücke schneiden und mit dem Thunfisch vermengen. Die Koblauchzehe in den Sauerrahm pressen, mit Salz und Pfeffer würzen und anschließend mit den restlichen Zutaten vermischen. Der Thunfischsalat lässt sich perfekt am Vortag zubereiten oder man genießt ihn sofort.250 Gramm Spaghetti, vier Tomaten, eine Zwiebel, zwei Dosen Thunfisch (je 150 Gramm), ein Schuss Balsamico Essig, Oregano.Spaghetti al dente kochen. Währenddessen Zwiebel in Öl anschwitzen, gewürfelte Tomaten sowie einen Schuss Balsamico-Essig und etwas Wasser dazugeben. Fünf Minuten köcheln lassen. Thunfisch und Oregano untermischen und gemeinsam mit den Spaghetti servieren.Für vier Personen400 Gramm Hühnerfleisch, eine große Zucchini, je eine rote und grüne Paprika, eine Zwiebel, Champignons, eine Handvoll Cashew-Nüsse, Sesamöl. Knoblauchsauce, 200 ml Wasser, 20 ml Sojasauce, drei Koblauchzehen, ein Esslöffel Speisestärke.Für die Sauce Knoblauchsauce, Wasser, Sojasauce, Knoblauch und Speisestärke im kalten Zustand verrühren und anschließend aufkochen. Wenn die Sauce zu dick ist, einfach ein bisschen Wasser dazugeben. Anschließend Fleisch und Gemüse klein schneiden und in etwas Sesamöl gut anbraten. Sauce dazugeben, gut verrühren und ein paar Minuten köcheln lassen. Anschließend mit Reis servieren.Für die