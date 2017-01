"musica sacra" feiert 30 Jahre Kirchenmusik in Linz

05.01.2017, 10:31 Uhr

Jubiläumskonzert am 14. Jänner in der Linzer Friedenskirche.

Auf erfolgreiche 30 Jahre blickt "musica sacra" heuer zurück: Mehr als 125.500 Besucher konnte man bei 716 Konzerten begrüßen. Zu hören gab es eine Fülle an zeitgenössischen Werken ebenso wie Entdeckungen aus der jahrhundertealten Kirchenmusik, darunter zahlreiche Uraufführungen. Bestritten wurden die Konzerte von großartigen Künstlern aus den Reihen des Bruckner Orchesters, des Landestheaters, der heimischen Barockmusikszene und der großen Chorlandschaft Oberösterreichs.

Musikalische Friedensvision

2017 will "musica sacra" das Jubiläum nicht nur feiern, sondern den erfolgreichen Weg weitergehen. Dazu erklingt beim Festkonzert am 14. Jänner ab 19.30 Uhr die Friedensmesse „The Armed Man“ des zeitgenössischen Komponisten Karl Jenkins in der Linzer Friedenskirche. Der Komponist nahm sich vor, mit Mitteln der Musik eine Friedensvision zu beschwören und schuf mit "The Armed Man" eines der populärsten zeitgenössischen Werke. Komponiert wurde die im Jahr 2000 uraufgeführte Messe im Gedenken an die Opfer der Kosovo-Krise. Das Werk ist eine Reflexion über das Eintreten in den Krieg, die Schlacht und die verheerenden Folgen, die er für Menschen, Tiere und die Erde nach sich zieht. Ein besonderes Merkmal des Stückes sind auch die verschiedenen kulturellen Einflüsse der Inhalte, so taucht als zweites Stück der Gebetsruf eines Muezzins auf und das Stück „Torches“ verwendet Textmaterial aus dem indischen Mahàbhàrata. Als Interpreten des großartigen Werkes konnte musica sacra den OÖ. Landesjugendchor, die Neuen Wiener Stimmen und das Orchester der Musik und Kunst Privatuniversität Wien gewinnen.Karten und Infos: www.musicasacra.at