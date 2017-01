Linz : Kulturzentrum Hof |

Bekannt aus der ORF Donnerstag Nacht, dem Kabarett Simpl in Wien und vom Magic Monday in Linz präsentiert Philipp Ganglberger sein Programm: „MYSTERIA - Mind, Myth and Magic“ im Kulturzentrum Hof in Linz. Für einen Abend wird frei nach dem Motto „Sinnestäuschung oder sin’ es keine“ das Unmögliche möglich gemacht. Ziemlich unterhaltsam, höchst interaktiv und absolut magisch, handelt es sich somit um die untypischste Show dieses Genres in Österreich. Karten dafür unter (0732) 77 48 63 oder unter www.kulturzentrum-hof.at