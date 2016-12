Nach Weihnachten das Fest des Gebens und Nehmens

Linz : Neues Rathaus |

Alle Jahre wieder landet auch einmal ein falsches Geschenk unter dem Christbaum. Doch was tun damit? Beim Tauschrausch der Elternplattform gruenschnabel.at kann es gegen etwas Passendes eingetauscht werden. Am 7. Jänner von 13 bis 17 Uhr wechseln im Neuen Rathaus Dinge den Besitzer, die man selber nicht braucht. Dazu einfach die einwandfreien, intakten Geschenke mitnehmen. Diese werden kurz geprüft und wandern dann nach Themen geordnet auf die Tische. Jeder kann anschließend dafür mitnehmen, was er brauchen kann. "Wir vertrauen darauf, dass jeder ungefähr so viel mitnimmt, wie er oder sie mitgebracht hat. Sinn des Tauschrauchs ist es, Dingen, die an sich funktionstüchtig sind, aber nicht mehr gebraucht werden, einen neuen Verwendungszweck zu geben", so Obfrau Gabriela Schönberger und Organisationsreferentin Maria Zamut.

Um 15 Uhr bietet zudem eine Diskussionsrunde den gedanklichen Austausch mit Experten des Schenkens und Tauschens. Am Podium sitzen Tobias Plettenbacher vom Zeittausch-Netzwerk "Wir gemeinsam", Martina Eigner (luft*raum, Nähküche), Uli Gruber vom Kostnix-Laden Ottensheim sowie Tauschparty-Organisatorin Edith Sulzbacher.