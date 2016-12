Neue Trends bei Fair Fashion

06.12.2016, 00:00 Uhr

Vorreiter ist Linz in Sachen Ökomode. In den Seitenstraßen haben sich zahlreiche Spezialisten für Organic- und Fair-Fashion angesiedelt.



Aus Plastikflaschen werden Kleider

"Lieber ein Stück weniger, dafür etwas Gescheites", beschreibt Janna Meta Binder den Gründungsgedanken des Xiling in der Rainerstraße. Vor 30 Jahren eröffnete das Geschäft und gilt daher als Urgestein der Fair-Fashion-Szene. "Als wir mit unserem Geschäft begannen, waren wir mit dieser Verkaufsphilosophie alleine weit und breit, war es doch die Zeit der pflegeleichten Kunstfasern oder der chemisch behandelten Baumwolle." Im Xiling hingegen stand zu Beginn Seide im Mittelpunkt, heute ist es ökologisch einwandfreie und fairproduzierte- und gehandelte Kleidung.Trotz der langen Tradition der Ökomode in Linz, ist für viele der "faire" Einkauf noch Neuland. Binder erklärt, welche Trends es zur Zeit im Bereich Naturfasern gibt: "Eines der beliebtesten Materialien ist Tencel. Diese Faser wird von der oberösterreichischen Firma Lenzing hergestellt. Es ist strapazierfähig und unkompliziert in der Pflege. Zudem bietet Tencel ein tolles Tragegefühl und sieht von seiner Struktur her sehr elegant aus. Ein weiterer großer Trend ist, Kleidung aus recycelten PET-Flaschen herzustellen. Diese Form der Verarbeitung hilft, den immensen Plastikmüllberg nicht mehr zu erweitern. Meist in Kombination mit Biobaumwolle ist es ein sehr bequemes Material, das gerne für modische Oberbekleidung eingesetzt wird. Es eignet sich aber auch besonders gut zum Sport geeignet, da es Feuchtigkeit nach außen transportiert, dadurch trockener hält und stets in Form bleibt."

Lüften statt waschen

Vor allem im Sportsektor war es lange schwierig, Alternativen zu konventioneller Trainingskleidung zu finden. "Nun hat die Firma Engel eine Alternative entwickelt. Sie produzieren Sportbekleidung aus einer Seide-Wolle-Mischung. Diese ist nach höchsten ökologischen Kriterien gefertigt und ob seiner Kombination der beiden Materialien besonders angenehm zu tragen. Durch die Seide ist der Materialmix äußerst ausgleichend und atmungsaktiv. Weitere Vorteile sind, dass das Material Feuchtigkeit gut ableitet, schnell trocknet und es auch mal reicht, die Bekleidung auslüften zu lassen, anstatt sie gleich waschen zu müssen", freut sich Binder über diese Innovation. Generell müssen Naturfasern weniger häufig gewaschen werden als konventionelle Fasern. "Naturfasern nehmen Feuchtigkeit gut auf, geben sie aber genauso wieder ab. Sie lassen sich daher gut ,lüften'. Das spart Zeit, Kosten und Energie und ist ein wichtiger Pluspunkt in Anbetracht unserer Umwelt."